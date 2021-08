Wrabetz platzt der Kragen | Russische Bösewichte

Es kommt nicht oft vor, dass sich die Türen der russischen Botschaft für Journalisten öffnen - schon gar zu einem ausführlichen Interview. Dmitrii Liubinskii, seit fast genau sechs Jahren Botschafter der Russischen Föderation in Wien, sprach jetzt mit „Krone“-Außenpolitik-Redakteur Christian Hauenstein. In ausgezeichnetem Deutsch lieferte er bemerkenswerte Aussagen. Etwa über den Zustand der Beziehungen zwischen Russland und der EU, den könne man, so Dmitrii Liubinskii, „nicht einmal als unzufriedenstellend bezeichnen“. Für Österreich setzt es da vergleichsweise Lob, wenn der russische Vertreter meint, dass unser Land zu jenen zähle, „die sich nicht von der allgegenwärtigen Russlandhysterie mitreißen lassen und zu uns ein pragmatisches und auf eine gegenseitige vorteilhafte Zusammenarbeit ausgerichtetes Verhältnis pflegen.“ Stellung nimmt er auch zum Umgang Russlands mit Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und zum Vorwurf, sein Land stecke hinter den Erkrankungen Dutzender Amerikaner an der US-Botschaft in Wien. Das, so der Botschafter, könnte aus dem Drehbuch für einen schlechten Hollywood-Streifen über Spione stammen. Immer seien die Russen die Bösewichte… Naja: Aber nicht nur bei James Bond & Co. haben wir längst gelernt: Nicht selten bestätigt sich auch so ein Verdacht!