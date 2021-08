Ausschließlich Frauen in Willis Personalkommission

Für diese demokratiepolitisch wichtige Position braucht es das Vertrauen einer großen Mehrheit der Fraktionen, sagen die anderen Parteien. Sie kritisieren, in den Bestellungsvorgang von BM Willi in keiner Weise eingebunden gewesen zu sein. Dieser mündete bekanntlich in die Nominierung der Büroleiterin in der Magistratsdirektorin.