Stars, Pasta und viel Amore

Ok, Heidi - wir haben es verstanden. Fast täglich lässt uns Topmodel-Mama Heidi Klum an ihrem „Dolce Vita“ in Italien teilhaben. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie heiße Bikini-Fotos und Liebesbekundungen für ihren Tom Kaulitz anlässlich ihres zweiten Hochzeitstags, den sie mit ihrer Familie am VIP-Hotspot Capri verbringt.