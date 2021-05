Gates-Scheidung: War Epstein Grund für Ehe-Aus?

Die „New York Times“ hatte im Spätsommer 2019 aufgedeckt, dass Bill Gates sich mehrere Male mit Epstein getroffen und sogar in dessen Wohnung in New York übernachtet hatte. Ein Sprecher des Microsoft-Bosses dementierte eine persönliche Beziehung und gab an, die Treffen hätten sich allein um wohltätige Zwecke gedreht. Darunter auch ein Flug mit Epstein Privatjet von New Jersey nach Florida.