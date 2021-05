Bill Gates hoffte auf Dates mit Mitarbeiterinnen

Flirt während Geschäftsreise

Ein paar Jahre später habe sich Gates laut der „Times“ an eine Frau herangemacht, die für seine Wohltätigkeitsorganisation gearbeitet hatte. Während einer Geschäftsreise nach New York habe ihr Boss dann zu ihr gesagt: „Ich will dich sehen. Können wir zusammen zum Dinner gehen.“ Die Frau verriet der „Times“, dass ihr die Avancen vom Boss unangenehm waren und sie nur gelacht habe, um nicht antworten zu müssen.