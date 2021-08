Golf: Christine Wolf fällt auf Rang 39 zurück

Mit einer 62er-Runde in Führung gespielt hat sich US-Favoritin Nelly Korda. Mit einem Doppel-Bogey am letzten Loch vergab die 23-Jährige ein noch besseres Ergebnis, sie hält gesamt bei 129 Schlägen. Die Tochter des ehemaligen tschechischen Tennisprofis Petr Korda geht nun mit vier Strokes Vorsprung auf ein Trio in den dritten Tag. Dieser könnte womöglich auch der letzte im Golfturnier der Frauen sein, denn es droht eine Verkürzung wegen eines möglichen Unwetters. Am Samstag, dem ursprünglich geplanten Finaltag, könnte nach den Vorhersagen der Meteorologen eine tropische Wetterlage über dem Kasumigaseki Country Club im Norden Tokios entstehen.