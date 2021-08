Urzeit-Krokodile hatten glatte Haut wie Delfine

Einige Urzeit-Krokodile hatten einer Studie zufolge keinen rauen Schuppenpanzer, sondern eine sehr glatte Haut. „Diese Reptilien müssen sich in etwa wie heutige Delfine angefühlt haben, straff und dabei geschmeidig“, erläuterte Studienleiter Frederik Spindler vom Dinosaurier-Museum Altmühltal in Bayern. Die Reptilien die in der Kreide- und Jurazeit lebten hätten sich perfekt an ein Leben im Meer angepasst - Über Jahrmillionen hinweg verloren sie so ihr Schuppenkleid.