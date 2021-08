Ab sofort drehen Impfbusse in Wien ihre Runden

„Passen uns an Lebensrealität der Menschen an“

Zur Impfung eingeladen sei aber grundsätzlich jeder Impfwillige: „Wir passen uns mit dem flexiblen Impfangebot an die Lebensrealität der Menschen an, die wenig Zeit haben, mit Arbeit und Kinderbetreuung beschäftigt sind“, sagte Hacker. So soll in Wien bis Oktober eine Impfrate von 70 Prozent erreicht werden.