Timanowskaja wird „wohl nach Polen gehen“

Polen hat der belarussischen Olympionikin Kristina Timanowskaja, die nach eigenen Angaben nach Kritik an Sportfunktionären ihres Landes zur Rückkehr nach Belarus gezwungen werden sollte, am Montag ein humanitäres Visum ausgestellt. Die Sprinterin halte sich in „sicherem und gutem Zustand“ in der Botschaft in Tokio auf und werde in den nächsten Tagen nach Polen reisen. Österreich hatte im Vorfeld ebenfalls Hilfe angeboten: „Österreich duckt sich nicht weg“, so Außenminister Schallenberg. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki forderte Konsequenzen für die Führung in Minsk.