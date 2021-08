Ein Hauch von Olympia am Dornbirner Zanzenberg

Olympiasiegerin Jolanda Neff (Sz) - im Vorjahr am Zanzenberg ausgefallen - muss in Anbetracht der EM am 15. August in Novi Sad und der zahlreichen Verpflichtungen nach ihrem Tokio-Triumph auf einen Start verzichten. Dafür ist seit Mittwochmorgen fix: Neffs Landsfrau Sina Frei, die in Japan zur Silbermedaille geradelt war, kommt nach Dornbirn.