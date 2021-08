„Pizzeria lieferte Drogen für die Hisbollah“

Denn die sind davon überzeugt, dass die Hisbollah hinter dem Tabletten-Handel steckt. Mit den Einnahmen würde die islamistische Miliz ihre Terroranschläge finanzieren. Zudem versuche die libanesische Militär-Organisation im Auftrag des Iran, „das Königreich und die Gesellschaft mit der Droge zu vergiften und so das System zu destabilisieren“, so der saudische Generalmajor Dr. Al-Dakhil. Laut dem Experten sei die Pizzeria in Salzburg definitiv als Hisbollah-Drehscheibe genutzt worden.