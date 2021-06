Polizei zerschlägt internationalen Drogenring

Nach dreijähriger Ermittlungsarbeit in der Operation „El Capta“ hat die Salzburger Polizei am Dienstag die Zerschlagung eines internationalen Drogenringes bekannt gegeben, der in den vergangenen Jahren 25 bis 30 Tonnen Captagon-Tabletten nach Saudi-Arabien verfrachtet haben soll. Zusätzlich wurden auch noch über 100 Kilo Kokain ins Land geschmuggelt.