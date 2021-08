Forstarbeiter beim Holzfällen in Seil gestürzt

Am 02.08. gegen 13.30 Uhr führte ein 36-jähriger Forstarbeiter aus Villach mit einem Unternehmer (38) in einer Waldparzelle bei Paternion Schlägerungs- und Holzbringungsarbeiten durch. Im Zuge dieser Arbeiten hängte der Forstarbeiter einen Baum am Stahlseil des Mastseilgerätes an, um diesen mittels Fernbedienung zum Laufwagen des Tragseiles aufzuziehen.