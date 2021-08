Ab 19. August: Auf geht‘s zum Linzer „Krone“-Fest!

Es ist wieder so weit! Das Linzer „Krone“-Fest kann 2021 nach einjähriger Pause wieder stattfinden. Von 19. bis 22. August wird dann am Urfahraner Marktgelände bei freiem Eintritt das Leben gefeiert - begleitet von bester Live-Musik, Genuss-Meile und einem Kinderbereich. Damit man seinen Stars bei jedem Wetter zujubeln kann, gibt es erstmals einen XXL-Pavillon, der vor zu viel Sonne und Regenwetter schützt. Da steht dem Spaß nichts mehr im Wege, wenn Stars, wie Edmund, Josh., Alexander Eder, Thorsteinn Einarsson, Lemo, Tina Naderer, Rene Rodrigezz, Möwe u.v.m. den Besuchern so richtig einheizen!