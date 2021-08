35-Mille-Deal als Jackpot für Anif

Gleich zwei Gründe zur Freude hatte Anif am Sonntag. Zum einen gewann der Regionalligist mit 1:0 in Kuchl, zum anderen (fast noch wichtiger) können sich die Flachgauer auf einen wahren Geldregen freuen. Verantwortlich dafür ist Leverkusen-Kicker Leon Bailey. Der Jamaikaner steht kurz vor einem Wechsel nach England zu Aston Villa. Im Raum steht eine Ablöse von bis zu 35 Millionen Euro. Was das Ganze mit Anif zu tun hat? Der 23-Jährige spielte in seiner Jugend von 2011 bis 2013 bei den Flachgauern, die deshalb einen kleinen Prozentsatz als Ausbildungsentschädigung erhalten. Aufgrund der immens hohen Ablösesumme winkt den Anifern ein Anteil von bis zu einer halben Million Euro. „Ein Wechsel von Leon wäre der Jackpot für uns, eine super Geschichte für den ganzen Verein“, jubelt Obmann Norbert Schnöll, dessen Klub sich einst nicht nur um die sportliche Ausbildung des Flügelflitzers kümmerte.