Ganz anders Jacobs. Der tanzte, sprang, war aus dem Häuschen. „Das war mein Kindheitstraum. Ich kann es noch gar nicht glauben.“ Pikant ist übrigens, dass Jacobs eigentlich gebürtiger Texaner ist, weiß unser Sportredakteur Gernot Bachler. Doch seine Mutter, eine Italienerin, zog mit ihm bereits in die Lombardei zurück, als er 18 Monate war. Heute lebt er mit Ehefrau Nicole und seinen zwei Kindern in Rom. Und das ist das Schöne am (neuen) Italien: Egal woher du kommst oder was du machst. Das positive Lebensgefühl kann zum Sieger machen - und es wirkt: European Song Contest, EURO 2020 (21) und nun der schnellste Mann der Welt: The Italian Job, die Italiener ham an Lauf!