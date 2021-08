Alkoholkonsum in Park: Athleten droht Riesenärger!

Während die Temperaturen bei den Olympischen Spielen in Tokio am Sonntag weiter nach oben kletterten und im Leichtathletikstadion sogar die 40-Grad-Marke erreichten, sorgt noch ein anderer Zwischenfall im Olympischen Dorf für hitzige Gemüter. Einige Athleten sollen in einem Park der Anlage gemeinsam Alkohol konsumiert haben, was nach den geltenden Regeln nicht erlaubt ist. Die Organisatoren der Spiele haben eine Untersuchung eingeleitet.