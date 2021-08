Liebesschloss eines Stars im Harley-Village

Am Eingang zum Harley-Village am Faaker See wurde vor einem Jahr eine Skulptur installiert, an der Pärchen als Zeichen ihrer Liebe ein Schloss anbringen können. Das haben auch der deutsche Schauspieler und Sänger Wolfgang Fierek und seine Djamila gemacht. Der begeisterte Harley-Fahrer ist ja seit der ersten Bike Week 1998 fast jedes Jahr in Kärnten: „Ein Pflichttermin!“ Und die Kärntner Polizei bezeichnet er als zuvorkommend.