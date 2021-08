Pkw-Lenker flüchtete nach Unfall bei Kitzbühel

Gegen 6.15 Uhr bog der Deutsche mit seinen Pkw in Aurach bei Kitzbühel in Fahrtrichtung Kitzbühel auf der Paß-Thurn-Straße links auf eine Parkfläche außerhalb der Fahrbahn ab. Während er bei geöffneter hinterer Beifahrertüre etwas aus dem Fahrzeug holen wollte, krachte ein aus Richtung Kitzbühel kommendes Fahrzeug mit der geöffneten Fahrzeugtüre, wodurch der Mann schwer verletzt wurde. „Er musste von der Rettung in das Krankenhaus nach St Johann in der Tirol gebracht werden“, heißt es seitens der Polizei.