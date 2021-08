Boxer rastet nach Disqualifikation völlig aus

Der französische Superschwergewichtsboxer Mourad Aliev ist in Tokio disqualifiziert worden und hat danach höchst ungehalten und auch aggressiv auf die Entscheidung reagiert. Der aus Moskau stammende 26-Jährige schlug nach dem Kampf-Abbruch am Sonntag wütend in Richtung einer TV-Kamera, nachdem er mit mehreren Gesten sein Unverständnis dokumentierte.