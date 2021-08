Fountas-Treffer „macht jeder mit 2,5 Promille“

Das verbale Nachspiel passte aber zum emotionalen Fight auf dem Rasen - Kühbauer: „Wir haben alles getan und gegeben, was wir konnten.“ Klar, die Strapazen vom Prag-Trip, das vierte Spiel in elf Tagen. „Wir haben es leider nicht rüber gebracht. Dennoch bin ich zufrieden, ich wusste, dass wir nicht mehr zulegen konnten“, so Don Didi. „Aber wir haben eine Reaktion gezeigt.“ Wobei Grahovac (Ärzte gaben grünes Licht) mit Maske verfrüht ein Comeback, der 18-jährige Kanuric im Finish sein Debüt feierte.