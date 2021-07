Rapid im Glück: Auch für Didi ein „klarer Elfer“

Thalhammer „ziemlich sauer“

Deutlich emotionaler ging Dominik Thalhammer verbal zu Werk. Er sei nicht weniger als „sehr sauer“, gestand er bei Sky: „Zum einen, weil wir in der ersten Halbzeit zu langsam und einfach schlecht waren. Und zum zweiten stelle ich mir die Frage, wann in Österreich eigentlich der VAR eingeführt wird. Offensichtlich gibt‘s ihn hier noch nicht.“ In der Tat mutet es durchaus verwunderlich an, dass die Szene nicht einmal offiziell gecheckt wurde, höchstens via „silent check“. „Dass die Szene nicht einmal angeschaut wird, entbehrt jeder Grundlage. Das verstehe ich nicht. Denn dazu, dass es ein Elfmeter war, gibt‘s ja keine zwei Meinungen“, so Thalhammer, der aber einräumte: „Wir bleiben bei uns. Rapid wäre heute fällig gewesen, die Mannschaft war stehend k.o.“