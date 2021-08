Wer Jogger und Wanderer in den Wäldern erwartet

Rudel ist verschwunden

Begegnungen zwischen Mensch und Wolf sind rar. In den vergangenen Jahrzehnten hat es in Oberösterreich noch keinen Angriff eines „Isegrims“ gegeben. Das Rudel, das sich an der Landesgrenze zwischen Mühl- und Waldviertel angesiedelt hatte und für Aufregung sorgte, ist weg. Aktuell ist ob der Enns also kein Rudel etabliert und es sind meist Jungwölfe auf der Suche nach einer Partnerin, die lediglich durchwandern.