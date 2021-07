Gefundenes totes Tier ist tatsächlich ein Wolf

Der am 24. Juli 2021 in einem Waldgrundstück im Gemeindegebiet von Helfenberg gefundene Kadaver eines vermeintlichen Wolfes wurde Mitte der Woche am Forschungsinstitut für Wildtierkunde (Fiwi) der veterinärmedizinischen Universität Wien obduziert. Bei der Untersuchung konnte bestätigt werden, dass es sich um einen etwa zweijährigen männlichen Wolf handelt. Über die genaue Herkunft (Herkunftspopulation) des Wolfes werden derzeit laufende genetische Untersuchungen Aufschluss geben.