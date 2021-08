Wie grün ist Türkis, Frau Gewessler?

In der Regierung sind sich offenbar nicht alle so einig. Der Kanzler hat Ihre Evaluierung aller Straßenprojekte kritisiert und davor gewarnt, in die Steinzeit zurückzufallen. Der FPÖ-Chef spricht sogar von „Klimadikatatur“. Haben Sie erwartet, dass der Widerstand so groß sein würde?

Ich habe viele Fragen erwartet, das liegt in der Natur der Sache. Aber am Ende geht es darum, dass wir Ergebnisse liefern. Und genau das machen wir ja. Mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs, dem 1-2-3-Klimaticket, dem Erneuerbaren-Ausbaugesetz und vielen weiteren Projekten.