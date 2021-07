Lkw-Fahrverbote: Platter will Hilfe von Gewessler

Lkw-Zahl höher als vor Krise

Das Niveau des des Schwerverkehrs lag im April 2021 mit 206.590 Fahrzeugen bereits über dem Niveau des Rekordjahres 2019. „Allein diese Zahlen sind der Beweis dafür, dass sich der Schwerverkehr auf der Straße von der Corona-Pandemie nicht einbremsen lässt. Aus diesem Grund halten wir sowohl an den Blockabfertigungen als auch an den anderen verkehrsbeschränkenden Maßnahmen fest“, begründet LH Platter die Maßnahmen. So dient das Nachtfahrverbot beispielsweise dem Lärm- und Luftgüteschutz.