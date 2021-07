Mittelmeer: NGO-Schiff rettete fast 100 Migranten

Bei einem zweiten Einsatz im Morgengrauen am Freitag rettete die Sea-Watch 3 mehr als 60 Menschen aus einem überfüllten Holzboot in der libyschen Such- und Rettungszone. Die meisten Geretteten waren Libyer. Unter den Migranten, die am Freitag an Bord der Sea-Watch 3 wegen ihrer Verletzungen behandelt wurden, befand sich ein Vater und sein Sohn, die Verbrennungen erlitten, nachdem auf ihrem Boot ein Feuer ausgebrochen war. Andere erlitten Verbrennungen durch Kraftstoff.