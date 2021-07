Kandidat fordert Sparkurs-Ende für Landesstudios

Die ORF-Generalswahl in Wien am 10. August ist die erste Etappe zu einem neuen Salzburger Landesdirektor. Amtsinhaber Christoph Takacs will sich auf jeden Fall bewerben. Ex-Messe-Chef Matthias Limbeck, der aktuell als Berater tätig ist, will nur eine Bewerbung abschicken, wenn der neue Chef in Wien dezidiert auf Regionalisierung setzt.