Anhörung auf Bürgersteig: Tohuwabohu um Geruch

Skurrile Szenen spielten sich am Freitag in der Kurstadt Baden in Niederösterreich ab. Nach jahrelangen Querelen klagten Bewohner eines Mehrparteienhauses, wie berichtet, wegen Geruchsbelästigung auf sogenannten Eigentumsausschluss einer Nachbarin. Selbst der angerückte Bezirksrichter hatte seine Probleme - Anhörung auf dem Gehsteig!