Anrainer-Leid: „Der Gestank ist fürchterlich!“

In der Kur- und Weltkulturerbestadt Baden ist nicht immer alles Gold, was glänzt. In der örtlichen Neustiftgasse fühlen sich Bewohner eines Mehrparteienhauses nämlich von den Behörden im Stich gelassen. Eine teils besachwalterte Nachbarin sorgt mit Müll und Unrat für üblen Gestank – am Freitag kommt nun der Richter.