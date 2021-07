Blechlawine rollt jetzt auf Salzburg zu

Der Freitag gab einen ersten Vorgeschmack darauf, was in den kommenden Tagen auf Salzburgs Straßen los sein wird. In den Baustellenbereich auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Salzburg-Süd und Golling kam es bereits am frühen Nachmittag zu längeren Verzögerungen, ebenso am Grenzübergang Walserberg. In Bayern und Baden-Württemberg haben die Sommerferien begonnen.