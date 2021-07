Auch im Prater kann man sich künftig impfen lassen

Das Impfangebot ohne Termin wird in Wien um weitere Standorte erweitert. Ab Montag kommen über die Bundeshauptstadt verteilt insgesamt acht Impfcontainer hinzu, sogar am Riesenradplatz, also vor schöner Kulisse, kann man sich künftig den Stich abholen. Eingesetzt werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson für Menschen ab 18 Jahren, für Impfwillige ab zwölf Jahren wird jener von Biontech/Pfizer verwendet.