Sogar Young Violets teurer als Breidablik-Kader

Was war das für eine blamables Europacup-Aus der Wiener Austria gegen Breidablik in der zweiten Qualirunde zur Conference League! Nicht einmal eine halbe Stunde war am Donnerstag gespielt, da lagen die Violetten gegen die Isländer schon zurück - und das, obwohl Breidabliks Kader sogar weniger wert ist als jener der Young Violets.