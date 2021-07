LIVE ab 19.30: Austria bei Breidablik unter Druck

Mittwochvormittag brachen die Wiener per Charter auf die Atlantikinsel auf. Rund viereinhalb Stunden dauerte der Flug. Im Kleinstadion Kopavogsvöllur in Breidabliks Heimstätte in Kopavogur bei Reykjavik wird am Donnerstag auf Kunstrasen gespielt. Positiv für die Austria ist, dass das Gegentor in Wien aufgrund der abgeschafften Auswärtstorregel nicht mehr so ins Gewicht fällt.