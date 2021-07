Wie sicher sind unsere Krankenhäuser vor Hackern?

Der Antivirenspezialist hat 100 Beschäftigte in heimischen Gesundheitseinrichtungen sowie ihre Kollegen in Deutschland und der Schweiz um ihre Einschätzung der Lage gebeten - und interessante Einblicke erhalten. So gaben drei Viertel (73) Prozent der heimischen Befragten an, während der Corona-Pandemie zumindest einen Cyberangriff auf ihre Organisation verzeichnet zu haben, in jedem dritten Unternehmen ist die Zahl der Angriffe in diesem Zeitraum deutlich gestiegen.