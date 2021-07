Rotkreuz-Manager Foitik: Wartende beim AMS impfen

Kurz appelliert an Junge: Geht impfen!

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte zuvor am Rande des Sommerministerrats ein weiteres Mal einen Appell vor allem an die jüngere Bevölkerung gerichtet, sich so rasch wie möglich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Man könne Menschen, die sich nicht impfen lassen, nicht dauerhaft schützen, so der Bundeskanzler. „Wir müssen den Menschen reinen Wein einschenken: entweder die Impfung oder die Ansteckung“, so der Bundeskanzler, der auf Nachfrage noch einmal bekräftigte, dass es in Österreich keine Impfpflicht geben werde.