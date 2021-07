Partytrip nach Kroatien: Fälle in 8 Bundesländern

Infizierte auch in Kärnten

In Kärnten könnten bis zu sechs Infizierte auf das Festival zurückgehen. Wie Susanne Stirn vom Landespressedienst am Mittwoch auf APA-Anfrage sagte, waren zwei der Infizierten direkt am Festival, zwei weitere machten Urlaub in Novalja in der Nähe des Festivalortes. Wie die Sprecherin des Landes weiter sagte, hatten zwei der Infizierten bereits eine Teilimpfung bekommen, zwei weitere hatten bereits beide Teilimpfungen erhalten.