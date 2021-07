Fritz Posch könnte 2-mal auf Wahlliste stehen

Auch Egger doppelt

Kurios: Auf der Wahlliste wird auch der Name Egger zweimal auftauchen. Für die FPÖ tritt Josef Egger jun. an. Die ÖVP nominierte Markus Schmaranzer. Amtsinhaber Posch bleibt gelassen: „Ich rechne mir trotz der vielen Kandidaten gute Chancen aus, ich will unbedingt weitermachen.“