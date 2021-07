Die VIPs in Kitz: Kein Wunsch bleibt unerfüllt

Noch etwas ist neu: Der Champions Club wird ab heuer von Dallmayr, jenem Münchner Unternehmen, das in erster Linie für seinen Kaffee bekannt ist, betrieben. „Bereits seit 20 Jahren bieten wir auch ein Catering-Service an. Unser Ziel ist es, über den Auftrag hier in Kitzbühel in ganz Tirol bekannter zu werden. Wir Bayern wollen Tirol nicht erobern, wir wären einfach nur gerne öfters hier zu Gast“, schildern Senior-Projektleiter Nikolai Rautenberg und Catering-Leiterin Katharina Ernst.