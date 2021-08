Tribit Stormbox Pro: Eine Handvoll guter Sound

Die Tribit Stormbox Pro ist mit einem Gewicht von einem Kilo ein mittelgroßer Bluetooth-Lautsprecher nach dem 360-Grad-Prinzip: Der Klang wird in alle Richtungen abgegeben, am besten platziert man den Speaker also mitten im Geschehen. Zuspielgeräte werden über Bluetooth 5.0 (aptX) angebunden, der Akku hat eine Kapazität von 10.000 mAh.