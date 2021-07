„Geräte am besten immer im Freien aufstellen“

„Krone“: Sie nennen Stromaggregate, Heizschwammerl und Gasthermen in einem Atemzug – ist das alles gleich zu behandeln?

Günther Schwabegger: Im Grunde geht’s bei all diesen Geräten um Verbrennung. Auch, wenn man das Auto in der Garage startet. Dabei entstehen Abgase – und diese haben in geschlossenen Räumen und gar in Wohnräumen nichts zu suchen.