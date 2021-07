Sensation in Kitzbühel! Erler besiegt Supertalent

Der Schützling von Wolfgang Thiem, dessen Sohn Dominic verletzungsbedingt in Kitzbühel fehlt, zeigte sich danach angesichts seines Überraschungscoups ein wenig „sprachlos“. „Ich bin einfach nur glücklich. Danke an mein Team. Ich bin bereit für Runde zwei morgen“, so Erler nach der Partie. „Ich bin hier um zu gewinnen.“ Die nächste Chance dazu hat er gegen den Schweden Ymer.