Jeder 2. Corona-Patient erst nach Aufnahme positiv

„Wenn Krankenhauseinweisungen aufgrund von Covid ein wichtiger Faktor dafür sind, wie besorgt wir sein sollten und wie schnell die Corona-Beschränkungen aufgehoben werden sollten, ist es wichtig, dass die Daten nicht so präsentiert werden, dass sie zu falschen Schlussfolgerungen führen könnten“, so der Vorsitzende des Commons Wissenschafts- und Technologieausschusses, Greg Clark. Er kündigte ein Schreiben an Gesundheitsminister Sajid Javid, in dem er eine regelmäßige Aufschlüsselung beantrage.