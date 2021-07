Professorin: „Kiesenhofer? Ihre Kraft ist im Kopf“

Zur „Krone“ sagte sie: „Wie wir gesehen haben, kann sich Anna schnell vom Peloton trennen und in der ersten Reihe sein, sogar Leute zurücklassen, die über ihr stehen. Ich würde sagen, dass dies eine gute Metapher dafür ist, wie besonders sie auch in Mathematik ist.“ Miranda betont: „Anna ist eine Person mit einem sehr starken Fokus und enormer Disziplin. Eine ihrer Stärken ist die Fähigkeit, bei einem Thema in kürzester Zeit von 0 auf 100 Prozent zu kommen. Ihre Ausdauer und Belastbarkeit sind beeindruckend. Ihre Kraft ist in ihrem Kopf.“