Falscher Gold-Jubel! Favoritin übersah Kiesenhofer

Schuld am verfrühten Jubel war wohl die fehlende Funkverbindung zum Betreuerauto. Denn anders als auf der World Tour ist bei Olympia kein Funk erlaubt. „Im wichtigsten Rennen in vier Jahren keine Kommunikation zu erlauben, ist nicht professionell“, so Van Vleuten. Sie sei enttäuscht, aber auch stolz, merkte die dreifache Ex-Weltmeisterin nach ihrer ersten Olympiamedaille an. „Ich wollte zeigen, was mit 38 Jahren noch möglich ist.“