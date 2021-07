Türkis-grüne Klimakrise | Feiern wie vor Corona

So richtig grün waren die Grünen der türkisen Kanzlerpartei ja nie. Die einst so demonstrativ zur Schau getragene Harmonie zwischen Sebastian Kurz und Heinz Christian Strache und ihren türkisen und blauen Truppen - um die hat man sich mit den Grünen von Anfang an nicht bemüht, wichtiger schien es Kurz und seinen Leuten stets, Distanz zu wahren. Seit nun Umweltministerin Leonore Gewessler umstrittene Straßenbauprojekte neu überprüfen lässt, fliegen die innerkoalitionären Fetzen. Sobald Maßnahmen gegen die Klimakrise ans Eingemachte gehen könnten, ist bei Kurz & Co. Feuer am Dach. Dass sich der Kanzler gegen „Klima-Lockdowns“ ausgesprochen hatte, nannte jetzt Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer „absurd“, schließlich habe ja niemand eine derartige Forderung erhoben. Worauf gleich der ÖVP-Wirtschaftsbund nachlegte, kritisierte, dass die Grünen „in der Sommerpause ihre Regierungsverantwortung vergessen“ hätten und das „Koalitionsklima aufheizen“ würden. Unterdessen sprach Vizekanzler Werner Kogler davon, dass es für die Koalition „nun ans Eingemachte“ ginge. Das glauben auch die „Krone“-Leser. Bei unserer Frage des Tages „Wird der Klimastreit zum Stolperstein für die Regierung?“ antworteten fast zwei Drittel mit „Ja“. So viel scheint klar: Die Klimakrise stößt die türkis-grüne Koalition in ihre bisher größte Krise.