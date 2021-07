Im Pinzgau sind die Zahlen weiter hoch

In Österreich gibt es zurzeit nur einen Bezirk, in dem es eine höhere 7-Tage-Inzidenz gibt als im pinzgauerischen Zell am See: nämlich Lienz (Osttirol). Doch auch in anderen Teilen des Bundeslandes sind die Zahlen hoch. So sind österreichweit unter den fünf Bezirken mit der höchsten Inzidenz drei aus Salzburg gelistet.