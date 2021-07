Auf Mallorca feiert das Virus weiterhin Party

„Auf Malle scheint es für unsere Jugend absolut keine Regeln mehr zu geben. Am Ballermann besiedeln sie abends die Bars, Straßen und Strandpromenade“, schreibt die deutsche „Bild“-Zeitung. Der „Krone“-Lokalaugenschein bestätigt das Bild an der Playa: „Volle Gastgärten, kein Abstand, kein Garnix, Masken nur vereinzelt, keine Registrierung der Gäste und normaler Betrieb wie früher in den Bars“, berichtet Scharinger.