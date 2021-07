„Dieser Kärntner Sommer wird 2020 übertreffen!“

Stichwort Tourismus. Wie läuft der Kärntner Sommer? Haben Sie im Ministerium schon erste Zahlen und Einschätzungen?

Ja, haben wir. Die Buchungslage ist sehr gut. Der heurige Sommer wird den von 2020 noch einmal übertreffen. Und der war in Kärnten schon ausgesprochen gut. Es ziehen vor allem Regionen und Orte an den Seen und in den Bergen.