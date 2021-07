Bilanz zeigt: Bisher 200 tote Schafe in Tirol

Es wurde davon ausgegangen, dass sich derzeit drei Bären - zwei im Tiroler Oberland und einer in Osttirol - aufhalten. Bei toten Schafen in Anras (Bezirk Lienz) etwa, konnte die DNA eines Bären nachgewiesen werden. In den vergangenen Tagen wurden Risse im Pitztal, Ötztal und Verwalltal sowie in Osttirol gemeldet.